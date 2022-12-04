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У России есть планы усилить кибератаки на Украину, - Microsoft

Фото: Россия может усилить свои кибератаки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия намерена активизировать кибератаки против Украины, направив их на критически важную инфраструктуру и подрыв доверия к власти, чтобы воспрепятствовать военной и гуманитарной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на блог генерального менеджера центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинта Уоттса.

Он считает, что Россия может использовать трещины в международной поддержке Украины, чтобы взорвать действие коалиций, снабжающих военную и гуманитарную помощь. К примеру, они разгоняют тему о повышении цен на энергоносители среди стран Европы. И хотя сейчас эти усилия имели ограниченный эффект, это может говорить о расширении такой тактики со стороны РФ, считает Уоттс.

Кроме того, хакерские группировки могут атаковать критическую инфраструктуру, как это делали еще с 2014 года.

"После аннексии Крыма Россией в 2014 году IRIDIUM (хакерская группировка - ред.) начала серию зимних операций против украинских поставщиков электроэнергии, отключив электроэнергию для сотен тысяч граждан в 2015 и 2016 годах", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на объекты энергетической инфраструктуры было совершено более 1200000 кибератак.

Российские хакеры постоянно атакуют Украину, в том числе и энергетические объекты. Однако благодаря подготовке и быстрому реагированию врагу не удастся полностью обесточить Украину.

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