Росія має намір підписати новий договір з Іраном у найближчому майбутньому

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми очікуємо, що ця угода буде підписана найближчим часом, оскільки робота над текстом вже близька до завершення. Усі необхідні формулювання знайдені", - сказав він в інтерв'ю держагенству РИА Новости.

Раніше в червні МЗС Росії заявило, що роботу над угодою тимчасово призупинено, а Іран заявив, що перерви у підготовці нового пакту немає.

За даними російського державного інформаційного агентства ТАСС, у 2001 році Росія та Іран підписали 20-річну стратегічну угоду, яка була автоматично продовжена у 2020 році на п'ять років. Обидві сторони також домовилися 2020 року працювати над новим пактом, який замінить старий документ.

Згідно з текстом, опублікованим на сайті Кремля, пакт 2001 року передбачав, серед іншого, співробітництво в галузі безпеки, енергетичних проектів, включаючи мирне використання атомної енергії та будівництво атомних електростанцій, промисловості та технологій.

Поки що дуже мало подробиць про те, що включатиме нову угоду. Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році і було введено санкції проти Москви з боку союзників Києва, Росія та Іран зміцнили інвестиційні, військові та енергетичні зв'язки.