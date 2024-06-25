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Россия намерена подписать новый договор с Ираном в самом ближайшем будущем

Россия, Вторник 25 июня 2024 09:36
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Россия намерена подписать новый договор с Ираном в самом ближайшем будущем Фото: Россия и Иран подпишут договор (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва рассчитывает подписать новое соглашение о всестороннем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы ожидаем, что это соглашение будет подписано в самое ближайшее время, поскольку работа над текстом уже близка к завершению. Все необходимые формулировки найдены", - сказал он в интервью госагенству РИА Новости.

Ранее в июне МИД России заявил, что работа над соглашением временно приостановлена, а Иран заявил, что перерыва в подготовке нового пакта нет.

По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, в 2001 году Россия и Иран подписали 20-летнее стратегическое соглашение, которое было автоматически продлено в 2020 году на пять лет. Обе стороны также договорились в 2020 году работать над новым пактом, который заменит старый документ.

Согласно тексту, опубликованному на сайте Кремля, пакт 2001 года предусматривал, среди прочего, сотрудничество в области безопасности, энергетических проектов, включая мирное использование атомной энергии и строительство атомных электростанций, промышленности и технологий.

Пока очень мало подробностей о том, что будет включать в себя новое соглашение. После того, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году и были введены санкции против Москвы со стороны союзников Киева, Россия и Иран укрепили инвестиционные, военные и энергетические связи.

В связи с тем, что Тегеран оказывает поддержку Москве, украинцы воспринимают Иран как враждебную страну. По данным опроса Центра Разумкова, украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-93%) и ее союзникам - Беларуси (-80%), Ирану (-72%) и Китаю (-54%).

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