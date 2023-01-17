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Росія лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України, - Ландсберґіс

Фото: міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс (flickr.com mfa lithuania)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 січня, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс пояснив навіщо Росія створює атмосферу страху та залякує всіх ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt.

Ландсберґіс

За його словами ядерними погрозами Росія намагалась переконати

Ландсберґіс також

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Литви закликав світову спільноту не шукати причин тягнути з постачанням зброї Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ландсберґіс закликав партнерів передати Україні ракети ATACMS та танки Leopard.

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