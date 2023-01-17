Росія лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України, - Ландсберґіс

Сьогодні, 17 січня, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс пояснив навіщо Росія створює атмосферу страху та залякує всіх ядерною зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt.
Ландсберґіс
За його словами ядерними погрозами Росія намагалась переконати
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Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Литви закликав світову спільноту не шукати причин тягнути з постачанням зброї Україні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ландсберґіс закликав партнерів передати Україні ракети ATACMS та танки Leopard.
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