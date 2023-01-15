ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва закликала не шукати причин тягнути з постачанням зброї Україні

Новость на русском →
Вільнюс, Неділя 15 січня 2023 15:23
Литва закликала не шукати причин тягнути з постачанням зброї Україні Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Світова спільнота не повинна відкладати передачу Україні необхідного озброєння. Українці повинні отримати зброю, яка має допомогти дати відсіч Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Народ України повинен мати зброю, необхідну для того, щоб дати відсіч. Ми маємо шукати способи допомогти швидше, а не шукати причин для більш тривалого зволікання", - написав він.

Нагадаємо, раніше Великобританія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2 і додаткові артилерійські системи.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна за останні дні стала ближчою до надання західних танків.

Минулого тижня низка країн оголосила про передачу Україні броньованої техніки. РБК-Україна у своєму матеріалі розповіла про те, які саме західні танки потрібні ЗСУ для контрнаступних дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Війна Росії проти України допомога армії Військова допомога
NEWS
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам