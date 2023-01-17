Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины, - Ландсбергис

Сегодня, 17 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, зачем Россия создает атмосферу страха и запугивает всех ядерным оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.
Ландсбергис.
По его словам, ядерными угрозами Россия пыталась убедить
Ландсбергис также
Напомним, на днях министр иностранных дел Литвы призвал мировое сообщество не искать причин тянуть с поставкой оружия Украине.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Ландсбергис призвал партнеров передать Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.
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