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Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины, - Ландсбергис

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com mfa lithuania)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, зачем Россия создает атмосферу страха и запугивает всех ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.

Ландсбергис.

По его словам, ядерными угрозами Россия пыталась убедить

Ландсбергис также

Напомним, на днях министр иностранных дел Литвы призвал мировое сообщество не искать причин тянуть с поставкой оружия Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ландсбергис призвал партнеров передать Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.

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Российская ФедерацияЛитваЯдерное оружие