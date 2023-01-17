Росія лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України, - Ландсберґіс
Сьогодні, 17 січня, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс пояснив навіщо Росія створює атмосферу страху та залякує всіх ядерною зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt.
"Ми не можемо піддатися створеному Росією наративу щодо використання ядерної зброї, оскільки таким чином вона намагається відмовити країни Заходу від надання підтримки Україні", - заявив Ландсберґіс
За його словами ядерними погрозами Росія намагалась переконати себе, своє керівництво і весь світ у своїх можливостях. Вони створювали наратив, використовуючи один зі своїх інструментів.
"Навіщо їй (Росії - ред.) це зараз потрібно? Створювати атмосферу страху і контролювати процес прийняття рішень..., стримувати нас від постачання зброї в Україну, стримувати процес прийняття рішень, гальмувати процес прийняття рішень", – наголосив міністр.
Ландсберґіс також зазначив, що зараз важливо не піддаватися страху, продовжувати постачати зброю в Україну, адже за його словами найголовнішим завданням зараз є допомогти Україні перемогти, також він підкреслив, що треба продовжити озброювати союзні держави та бути терплячими.
Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Литви закликав світову спільноту не шукати причин тягнути з постачанням зброї Україні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ландсберґіс закликав партнерів передати Україні ракети ATACMS та танки Leopard.
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