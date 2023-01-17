Росія лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України, - Ландсберґіс

Сьогодні, 17 січня, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс пояснив навіщо Росія створює атмосферу страху та залякує всіх ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt .

"Ми не можемо піддатися створеному Росією наративу щодо використання ядерної зброї, оскільки таким чином вона намагається відмовити країни Заходу від надання підтримки Україні", - заявив Ландсберґіс

За його словами ядерними погрозами Росія намагалась переконати себе, своє керівництво і весь світ у своїх можливостях. Вони створювали наратив, використовуючи один зі своїх інструментів.

"Навіщо їй (Росії - ред.) це зараз потрібно? Створювати атмосферу страху і контролювати процес прийняття рішень..., стримувати нас від постачання зброї в Україну, стримувати процес прийняття рішень, гальмувати процес прийняття рішень", – наголосив міністр.