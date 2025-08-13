Росія у липні оновила рекорд ударів дронами по Україні, - розвідка Британії

Росія у липні 2025 року встановила новий рекорд щодо дронових ударів по Україні. За місяць росіяни випустили 6200 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
"У липні 2025 року Росія запустила проти України приблизно 6200 безпілотних літальних апаратів, що є новим місячним рекордом, який перевищив приблизно 5600 запущених (дронів, - ред.) у червні 2025 року", - йдеться у звіті.
Російські дрони-камікадзе продовжують використовуватися в поєднанні з ракетами з метою підвищення їхньої бойової ефективності та ускладнення дій української протиповітряної оборони.
У липні також було зафіксовано кілька щоденних рекордів використання дронів-камікадзе. При цьому значна кількість дронів-приманок використовувалася разом із безпілотниками, які мають боєголовки. Це стало звичною тактикою російських ударів по Україні.
Як зазначає розвідка, бомбардувальники дальньої авіації РФ зберегли оперативний темп, продовжуючи демонструвати боєздатність флоту після української операції "Павутина".
У липні було зафіксовано сім ударних груп бомбардувальників дальньої авіації, які випустили понад 70 ракет по Україні.
Нагадаємо, раніше голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ планує запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.
Цю інформацію прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він закликав обережно коментувати інформацію про нібито нарощення атак РФ.
За даними ГУР, Росія збирається нарощувати виробництво безпілотників різних типів, зокрема і "Шахедів". За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, росіяни планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотників.