Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Россия в июле обновила рекорд ударов дронами по Украине, - разведка Британии

Фото: РФ обновила рекорд ударов дронами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в июле 2025 года установила новый рекорд по дроновым ударам по Украине. За месяц россияне выпустили 6200 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

"В июле 2025 года Россия запустила против Украины примерно 6200 беспилотных летательных аппаратов, что является новым месячным рекордом, который превысил примерно 5600 запущенных (дронов, - ред.) в июне 2025 года", - говорится в отчете.

Российские дроны-камикадзе продолжают использоваться в сочетании с ракетами с целью повышения их боевой эффективности и осложнения действий украинской противовоздушной обороны.

В июле также было зафиксировано несколько ежедневных рекордов использования дронов-камикадзе. При этом значительное количество дронов-приманок использовалось вместе с беспилотниками, которые имеют боеголовки. Это стало привычной тактикой российских ударов по Украине.

Как отмечает разведка, бомбардировщики дальней авиации РФ сохранили оперативный темп, продолжая демонстрировать боеспособность флота после украинской операции "Паутина".

В июле было зафиксировано семь ударных групп бомбардировщиков дальней авиации, которые выпустили более 70 ракет по Украине.

 

 

Массированные удары РФ

Напомним, ранее глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что РФ планирует запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.

Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал осторожно комментировать информацию о якобы наращивании атак РФ.

По данным ГУР, Россия собирается наращивать производство беспилотников различных типов, в том числе и "Шахедов". По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, россияне планируют в 2025 году выпустить 79 тысяч беспилотников.

