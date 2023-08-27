Росія у Латвії намагається вербувати українських біженців: спецслужби розповіли як

СДБ провела аналіз та виявила, що спроби вербування військових біженців здебільшого відбуваються під час процедури перетину кордону на території Росії.

Співробітники ФСБ РФ, часто видаючи себе за прикордонників, проводять з українцями тривалі інтерв'ю, які по суті є допитами. Їх розпитують про біографію, контакти в силових структурах України і про те, що відбувається в зонах бойових дій.

Крім того, українським біженцям ставлять запитання про дислокацію, тактику і підтримку Заходом Сил оборони. У більшості випадків метою поглибленого допиту є інформація, але в деяких випадках за ним також слідують відкриті спроби вербування, додають у СДБ Латвії.

Російські шпигуни в Європі

Минулого тижня Служба держбезпеки Латвії затримала чоловіка, який був шанувальником групи "Антифашисти Прибалтики" - його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Крім того, у Польщі нещодавно було затримано російського агента, який спостерігав за військовими об'єктами та морськими портами в країні. У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що це було вже 15 людей, затриманих у рамках розслідування проти шпигунської мережі.

А в Британії затримали трьох громадян Болгарії, які проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона - їх підозрюють у шпигунстві на Росію. Поліція боротьби з тероризмом Британії публічно заявляла про те, що все більше часу йде на шпигунство, особливо з боку Росії.

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