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Россия в Латвии пытается вербовать украинских беженцев: спецслужбы рассказали как

Фото: Россия в Латвии пытается вербовать украинских беженцев (flickr)
Автор: Валерия Полищук

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) сообщила о попытках российских спецслужб вербовать беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

СДБ провела анализ и обнаружила, что попытки вербовки военных беженцев в основном происходят во время процедуры пересечения границы на территории России.

Сотрудники ФСБ РФ, часто выдавая себя за пограничников, проводят с украинцами длительные интервью, которые по сути являются допросами. Их расспрашивают о биографии, контактах в силовых структурах Украины и о том, что происходит в зонах боевых действий.

Кроме того, украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом Сил обороны. В большинстве случаев целью углубленного допроса является информация, но в некоторых случаях за ним также следуют открытые попытки вербовки, добавляют в СГБ Латвии.

Российские шпионы в Европе

На прошлой неделе Служба госбезопасности Латвии задержала мужчину, который был поклонником группы "Антифашисты Прибалтики" - егоподозревают в шпионаже в пользу России .

Кроме того, в Польше недавно был задержан российский агент, который наблюдал за военными объектами и морскими портами в стране. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что это было уже 15 человек, задержанных в рамках расследования против шпионской сети .

А в Британии задержали троих граждан Болгарии, проживавших недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона - их подозревают в шпионаже на Россию. Полиция борьбы с терроризмом Британии публично заявляла о том, что все больше времени уходит на шпионаж, особенно со стороны России.

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