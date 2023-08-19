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Знімав стратегічні об'єкти. У Латвії затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на Росію

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Субота 19 серпня 2023 00:08
Знімав стратегічні об'єкти. У Латвії затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на Росію Фото: в Латвії затримали громадянина, що шпигував на РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала чоловіка, що був прихильником групи "Антифашисти Прибалтики" - його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт VDD.

За даними VDD, чоловік передавав інформацію про стратегічні об'єкти країни, такі як інфраструктура Ризького порту, аеропорт, нафтові термінали, полігон безпілотників, а також про особовий склад і техніку збройних сил союзних країн.

Також, працюючи таксистом, він збирав інформацію щодо осіб та компаній, які підтримують Україну та виступають проти російської агресії. Ці дані він розповсюджував серед прихильників Telegram-спільноти "Антифашисти Прибалтики".

Чоловіка затримали 15 серпня за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Під час обшуку його будинку було виявлено носії інформації, а також символіку РФ та СРСР.

Російські шпигуни

Нагадаємо, що російська шпигунська мережа активно працює в країнах Європи. Так, в Польщі нещодавно затримали російського агента, який спостерігав за військовими об'єктами й морськими портами в країні. В Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що це була вже 15 людина, яку затримали в рамках розслідування проти шпигунської мережі.

А в Британії затримали трьох громадян Болгарії, що проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона - їх підозрюють у шпигунстві на Росію. Поліція боротьби з тероризмом Британії публічно заявляла про те, що все більше часу витрачається на шпигунстві, особливо з боку Росії.

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