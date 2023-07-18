UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія крихка, Україна може виграти війну, - міністр оборони Британії

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна може виграти війну, оскільки Росія крихка. НАТО своєю чергою дії як стримуючий фактор для РФ.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідну заяву Воллес зробив на конференції Інституту Блера в Лондоні. Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоч і говорить про "червоні лінії", але наважиться наблизитися до НАТО.

"Росія дуже обережно ставилася до території НАТО. Ми не бачили нападів на такі регіони, як Естонія чи Латвія. Вони були абсолютно уважними до НАТО. Вони (росіяни, - ред.) були дуже обережні, щоб переконатися, що вони не провокують. Ви можете заперечити, що альянс сам діє. Стримуючий фактор статті 45 діє", - сказав Воллес.

На думку британського міністра, війна в Україні призвела до "відродження" НАТО після кількарічного "застою". Воллес вважає, що Україна зможе перемогти Україну у війні.

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомили, що Бен Воллес збирається йти з посади міністра оборони цієї осені.

Пізніше сам Воллес підтвердив свою відставку. Він зазначив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах.

За даними ЗМІ, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі може замінити Воллеса у Міністерстві оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяВеликобританіяВійна в УкраїніВійна Росії проти України