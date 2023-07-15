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Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Британії

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Субота 15 липня 2023 21:19
Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Британії Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бен Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великої Британії. Зокрема, під час найближчих перестановок у кабінеті міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Sunday Times.

Він наголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах, але відкинув можливість "передчасного" відходу і проведення додаткових виборів.

"Я прийшов у політику з шотландського парламенту 1999 року. Це 24 роки. Понад сім років я провів із трьома телефонами біля свого ліжка", - заявив Воллес.

Воллес обіймав посаду міністра оборони за трьох різних прем'єр-міністрів і зіграв важливу роль у реагуванні Великої Британії на війну Росії проти України.

Раніше він обіймав посади міністра в міністерстві у справах Північної Ірландії та в Міністерстві внутрішніх справ.

Відставка Воллеса

Видання The Times з посиланням на джерела в британському уряді повідомляло, що Воллес може піти з посади вже цієї осені.

Кандидати на посаду міністра оборони Британії

Імовірним кандидатом на посаду міністра оборони Британії є Джон Глен - головний секретар Королівської Скарбниці. Також на цю посаду можуть претендувати міністр безпеки Том Тугендхат та міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян.

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