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Воллес може піти з посади міністра оборони Британії, - The Times

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Лондон, Субота 15 липня 2023 10:40
Воллес може піти з посади міністра оборони Британії, - The Times Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (twitter com transitionlouth)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес може піти з посади. Ймовірно, це станеться восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За словами джерел британської газети, Воллес, який обіймав посаду за трьох прем'єр-міністрів, вважає, що він вже "дав відповідь на низку військових криз", тому його час на посаді підходить до кінця.

Видання зазначає, що Воллес став популярнішим серед британського суспільства за період повномасштабної війни в Україні, особливо серед консерваторів.

При цьому, за інформації видання, восени у Британії очікуються чистки в уряді, а Воллес не єдиний піде у відставку.

"Прем'єр Британії Ріші Сунак готується змінити свою команду, оскільки він намагається перезавантажити свій уряд перед наступними виборами після виснажливого початку перебування на посаді прем'єр-міністра", - йдеться у матеріалі.

Ймовірним кандидатом на посаду міністра оборони Британії є Джон Глен - головний секретар Королівської Скарбниці. Також на цю посаду можуть претендувати міністр безпеки Том Тугендхат та міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян.

Скандал з Воллесом

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Україна повинна більше дякувати партнерам за допомогу. Він додав, що "країни Заходу - не Amazon", і вони не можуть виконувати всі запити України.

Президент України Володимир Зеленський потролив британського міністра, а прем'єру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за висловлювання свого міністра.

Пізніше Воллес пояснив свою заяву і запевнив, що він та його країна будуть і надалі підтримувати Україну.

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