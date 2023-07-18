RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия хрупкая, Украина может выиграть войну, - министр обороны Британии

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может выиграть войну, поскольку Россия хрупкая. НАТО в свою очередь действует как сдерживающий фактор для РФ.

Об этом заявил министр обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление Уоллес сделал на конференции Института Блэра в Лондоне. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин хоть и говорит о "красных линиях", но решится приблизиться к НАТО.

"Россия очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие регионы, как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они (россияне, - ред.) были очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют. Вы можете возразить, что альянс сам действует. Сдерживающий фактор статьи 45 действует", - сказал Уоллес.

По мнению британского министра, война в Украине привела к "возрождению" НАТО после многолетнего "застоя". Уоллес считает, что Украина сможет победить Украину в войне.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Бен Уоллес собирается уходить с должности министра обороны этой осенью.

Позже сам Уоллес подтвердил свою отставку. Он отметил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах.

По данным СМИ, глава МИД Британии Джеймс Клэверли может заменить Уоллеса в Министерстве обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияВеликобританияВойна в УкраинеВойна России против Украины