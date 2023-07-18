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Росія крихка, Україна може виграти війну, - міністр оборони Британії

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Лондон, Вівторок 18 липня 2023 22:15
Росія крихка, Україна може виграти війну, - міністр оборони Британії Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна може виграти війну, оскільки Росія крихка. НАТО своєю чергою дії як стримуючий фактор для РФ.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідну заяву Воллес зробив на конференції Інституту Блера в Лондоні. Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоч і говорить про "червоні лінії", але наважиться наблизитися до НАТО.

"Росія дуже обережно ставилася до території НАТО. Ми не бачили нападів на такі регіони, як Естонія чи Латвія. Вони були абсолютно уважними до НАТО. Вони (росіяни, - ред.) були дуже обережні, щоб переконатися, що вони не провокують. Ви можете заперечити, що альянс сам діє. Стримуючий фактор статті 45 діє", - сказав Воллес.

На думку британського міністра, війна в Україні призвела до "відродження" НАТО після кількарічного "застою". Воллес вважає, що Україна зможе перемогти Україну у війні.

думаю, що війну можна виграти. Я вважаю, що Росія набагато крихкіша, ніж хочуть визнати росіяни... Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, кількість втрат жахлива", - додав глава Міноборони Британії.

Воллес збирається у відставку

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомили, що Бен Воллес збирається йти з посади міністра оборони цієї осені.

Пізніше сам Воллес підтвердив свою відставку. Він зазначив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах.

За даними ЗМІ, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі може замінити Воллеса у Міністерстві оборони.

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