ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия хрупкая, Украина может выиграть войну, - министр обороны Британии

Новина українською →
Лондон, Вторник 18 июля 2023 22:15
Россия хрупкая, Украина может выиграть войну, - министр обороны Британии Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может выиграть войну, поскольку Россия хрупкая. НАТО в свою очередь действует как сдерживающий фактор для РФ.

Об этом заявил министр обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление Уоллес сделал на конференции Института Блэра в Лондоне. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин хоть и говорит о "красных линиях", но решится приблизиться к НАТО.

"Россия очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие регионы, как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они (россияне, - ред.) были очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют. Вы можете возразить, что альянс сам действует. Сдерживающий фактор статьи 45 действует", - сказал Уоллес.

По мнению британского министра, война в Украине привела к "возрождению" НАТО после многолетнего "застоя". Уоллес считает, что Украина сможет победить Украину в войне.

думаю, что войну можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасающее", - добавил глава Минобороны Британии.

Уоллес собирается в отставку

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Бен Уоллес собирается уходить с должности министра обороны этой осенью.

Позже сам Уоллес подтвердил свою отставку. Он отметил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах.

По данным СМИ, глава МИД Британии Джеймс Клэверли может заменить Уоллеса в Министерстве обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Великобритания Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
Сырский: мы хотим быстрых результатов контрнаступления, но это невозможно
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию