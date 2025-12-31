UA

Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія копіює українські морські дрони: у ВМС оцінили реальну загрозу узбережжю

Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України (facebook .com.Taclbery)
Автор: Сергій Козачук

Росія намагається налагодити виробництво морських безекіпажних катерів. У ВМС України заявляють, що готові до цієї загрози.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, у ВМС розглядають цю загрозу як таку, до якої необхідно бути готовими, і відповідні заходи вже вживаються. Водночас поява таких розробок у Росії не стала несподіванкою.

"Ми цю загрозу вважаємо такою, до якої треба бути готовими. Відповідні заходи до якої треба проводити. Але в будь якому випадку - це не є для нас новиною", - зазначив Плетенчук.

За його словами, слід було очікувати від росіян спроби копіювати інженерні рішення та тактику застосування морських дронів. Він також звернув увагу, що деякі російські дрони мають маркування з датами виготовлення поточного місяця та року, що свідчить про їхнє нещодавнє виробництво.

"Сказати, що ворог має надзвичайні можливості, аби знищити нас і наші сили та засоби, я не можу", - підкреслив представник ВМС.

Зазначимо, Україна першою у світі масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем України завдали удару по кількох військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

За словами командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, вночі дрони "Птахи" 1-го Окремого центру БпС СБС вразили низку військових об’єктів у ТОТ, зокрема сучасну хробачу систему.

Також в грудні Сили безпілотних систем знищили майже в півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді - зараз середньодобовий показник становить 415 осіб.

Зокрема, у ніч на 6 грудня українські дрони успішно вразили Алчевський металургійний комбінат та Рязанський НПЗ.

Нещодавно СБС також ліквідували командний пункт та місце дислокації спецпризначенців ГРУ РФ на тимчасово окупованих українських територіях.

