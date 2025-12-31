Росія копіює українські морські дрони: у ВМС оцінили реальну загрозу узбережжю

За його словами, у ВМС розглядають цю загрозу як таку, до якої необхідно бути готовими, і відповідні заходи вже вживаються. Водночас поява таких розробок у Росії не стала несподіванкою.

"Ми цю загрозу вважаємо такою, до якої треба бути готовими. Відповідні заходи до якої треба проводити. Але в будь якому випадку - це не є для нас новиною", - зазначив Плетенчук.

За його словами, слід було очікувати від росіян спроби копіювати інженерні рішення та тактику застосування морських дронів. Він також звернув увагу, що деякі російські дрони мають маркування з датами виготовлення поточного місяця та року, що свідчить про їхнє нещодавнє виробництво.

"Сказати, що ворог має надзвичайні можливості, аби знищити нас і наші сили та засоби, я не можу", - підкреслив представник ВМС.

Зазначимо, Україна першою у світі масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.