Росія копіює українські морські дрони: у ВМС оцінили реальну загрозу узбережжю

Росія намагається налагодити виробництво морських безекіпажних катерів. У ВМС України заявляють, що готові до цієї загрози.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
За його словами, у ВМС розглядають цю загрозу як таку, до якої необхідно бути готовими, і відповідні заходи вже вживаються. Водночас поява таких розробок у Росії не стала несподіванкою.
"Ми цю загрозу вважаємо такою, до якої треба бути готовими. Відповідні заходи до якої треба проводити. Але в будь якому випадку - це не є для нас новиною", - зазначив Плетенчук.
За його словами, слід було очікувати від росіян спроби копіювати інженерні рішення та тактику застосування морських дронів. Він також звернув увагу, що деякі російські дрони мають маркування з датами виготовлення поточного місяця та року, що свідчить про їхнє нещодавнє виробництво.
"Сказати, що ворог має надзвичайні можливості, аби знищити нас і наші сили та засоби, я не можу", - підкреслив представник ВМС.
Зазначимо, Україна першою у світі масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.
Нагадаємо, що Сили безпілотних систем України завдали удару по кількох військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.
За словами командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, вночі дрони "Птахи" 1-го Окремого центру БпС СБС вразили низку військових об’єктів у ТОТ, зокрема сучасну хробачу систему.
Також в грудні Сили безпілотних систем знищили майже в півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді - зараз середньодобовий показник становить 415 осіб.
Зокрема, у ніч на 6 грудня українські дрони успішно вразили Алчевський металургійний комбінат та Рязанський НПЗ.
Нещодавно СБС також ліквідували командний пункт та місце дислокації спецпризначенців ГРУ РФ на тимчасово окупованих українських територіях.