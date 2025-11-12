Росія копіює наші успіхи: в РНБО відреагували на створення ворогом безпілотних військ

"Росія офіційно створила новий рід військ – безпілотні системи. Підготовку ведуть у вишах Міноборони, у військово-навчальних центрах при цивільних вишах і не тільки", - заявив Коваленко.

Він також зазначив, що росіяни скопіювали наші вдалі рішення. Саме ЗСУ створили роти ударних дронів, які в 2023 році дозволили мати перевагу над ворогом. І зараз СБС працюють дуже ефективно. Але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації кількістю. Це загроза, звісно ж.

"Зараз ми випереджаємо їх в розвитку НРК. В той же момент, дуже важко спостерігати за тим, на скільки кроків вже позаду європейські армії НАТО. Це доволі погано, життя в ілюзіях завжди погане", - додав керівник ЦПД РНБО.