Россия копирует наши успехи: в СНБО отреагировали на создание врагом беспилотных войск

"Россия официально создала новый род войск - беспилотные системы. Подготовку ведут в вузах Минобороны, в военно-учебных центрах при гражданских вузах и не только", - заявил Коваленко.

Он также отметил, что россияне скопировали наши удачные решения. Именно ВСУ создали роты ударных дронов, которые в 2023 году позволили иметь преимущество над врагом. И сейчас СБС работают очень эффективно. Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации количеством. Это угроза, конечно же.

"Сейчас мы опережаем их в развитии НРК. В тот же момент, очень трудно наблюдать за тем, на сколько шагов уже позади европейские армии НАТО. Это довольно плохо, жизнь в иллюзиях всегда плохая", - добавил руководитель ЦПД СНБО.