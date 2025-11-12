ua en ru
Росія копіює наші успіхи: в РНБО відреагували на створення ворогом безпілотних військ

Середа 12 листопада 2025 12:34
Росія копіює наші успіхи: в РНБО відреагували на створення ворогом безпілотних військ Фото: в РНБО відреагували на створення ворогом безпілотних військ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія копіює та масштабує вдалі рішення Сил оборони України, створивши війська безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Росія офіційно створила новий рід військ – безпілотні системи. Підготовку ведуть у вишах Міноборони, у військово-навчальних центрах при цивільних вишах і не тільки", - заявив Коваленко.

Він також зазначив, що росіяни скопіювали наші вдалі рішення. Саме ЗСУ створили роти ударних дронів, які в 2023 році дозволили мати перевагу над ворогом. І зараз СБС працюють дуже ефективно. Але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації кількістю. Це загроза, звісно ж.

"Зараз ми випереджаємо їх в розвитку НРК. В той же момент, дуже важко спостерігати за тим, на скільки кроків вже позаду європейські армії НАТО. Це доволі погано, життя в ілюзіях завжди погане", - додав керівник ЦПД РНБО.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії офіційно створили новий рід військ – безпілотні системи. Вже сформовано полки, підрозділи та визначено командування.

Проте варто зазначити, що він не уточнив, чи йдеться про переведення військовослужбовців з інших родів військ, чи про залучення нових.

Зауважимо, що в Україні Рада схвалила створення Сил безпілотних систем ще у вересні 2024 року. І нині даний рід військ вже позитивно зарекомендував себе на фронті.

Варто зазначити й те, що це не вперше, коли росіяни копіюють те, що гарно спрацювало в Україні. Так цієї осені головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія копіює українські дрони-перехоплювачі.

