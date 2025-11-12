ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия копирует наши успехи: в СНБО отреагировали на создание врагом беспилотных войск

Среда 12 ноября 2025 12:34
UA EN RU
Россия копирует наши успехи: в СНБО отреагировали на создание врагом беспилотных войск Фото: в СНБО отреагировали на создание врагом беспилотных войск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия копирует и масштабирует удачные решения Сил обороны Украины, создав войска беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Россия официально создала новый род войск - беспилотные системы. Подготовку ведут в вузах Минобороны, в военно-учебных центрах при гражданских вузах и не только", - заявил Коваленко.

Он также отметил, что россияне скопировали наши удачные решения. Именно ВСУ создали роты ударных дронов, которые в 2023 году позволили иметь преимущество над врагом. И сейчас СБС работают очень эффективно. Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации количеством. Это угроза, конечно же.

"Сейчас мы опережаем их в развитии НРК. В тот же момент, очень трудно наблюдать за тем, на сколько шагов уже позади европейские армии НАТО. Это довольно плохо, жизнь в иллюзиях всегда плохая", - добавил руководитель ЦПД СНБО.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что в России официально создали новый род войск - беспилотные системы. Уже сформированы полки, подразделения и определено командование.

Однако стоит отметить, что он не уточнил, идет ли речь о переводе военнослужащих из других родов войск, или о привлечении новых.

Заметим, что в Украине Рада одобрила создание Сил беспилотных систем еще в сентябре 2024 года. И сейчас данный род войск уже положительно зарекомендовал себя на фронте.

Стоит отметить и то, что это не впервые, когда россияне копируют то, что хорошо сработало в Украине. Так этой осенью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия копирует украинские дроны-перехватчики.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Российская Федерация Вооруженные силы Украины Дрони
Новости
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа