Россия копирует наши успехи: в СНБО отреагировали на создание врагом беспилотных войск
Россия копирует и масштабирует удачные решения Сил обороны Украины, создав войска беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
"Россия официально создала новый род войск - беспилотные системы. Подготовку ведут в вузах Минобороны, в военно-учебных центрах при гражданских вузах и не только", - заявил Коваленко.
Он также отметил, что россияне скопировали наши удачные решения. Именно ВСУ создали роты ударных дронов, которые в 2023 году позволили иметь преимущество над врагом. И сейчас СБС работают очень эффективно. Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации количеством. Это угроза, конечно же.
"Сейчас мы опережаем их в развитии НРК. В тот же момент, очень трудно наблюдать за тем, на сколько шагов уже позади европейские армии НАТО. Это довольно плохо, жизнь в иллюзиях всегда плохая", - добавил руководитель ЦПД СНБО.
Что предшествовало
Напомним, ранее стало известно, что в России официально создали новый род войск - беспилотные системы. Уже сформированы полки, подразделения и определено командование.
Однако стоит отметить, что он не уточнил, идет ли речь о переводе военнослужащих из других родов войск, или о привлечении новых.
Заметим, что в Украине Рада одобрила создание Сил беспилотных систем еще в сентябре 2024 года. И сейчас данный род войск уже положительно зарекомендовал себя на фронте.
Стоит отметить и то, что это не впервые, когда россияне копируют то, что хорошо сработало в Украине. Так этой осенью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия копирует украинские дроны-перехватчики.