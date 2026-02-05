Росія компенсує втрати, вербуючи сиріт на війну проти України, - ЦПД

Маніпуляції з чергами на житло

За даними ЦПД, згідно з російським законодавством, держава зобов'язана забезпечити сиріт квартирами після досягнення повноліття.

Проте на практиці черги на житло розтягуються на десятиліття, і реальних гарантій його отримання немає.

У державних органах РФ повнолітнім сиротам дедалі частіше заявляють, що єдиний спосіб отримати нерухомість у короткі терміни - це підписання контракту на участь у бойових діях.

Не маючи підтримки та власного даху над головою, вразлива молодь погоджується на ці умови.

Наслідки для новобранців

За наявними даними, зафіксовані випадки, коли на фронт "заради квартири" вирушали цілі групи випускників дитячих будинків. У більшості таких випадків молоді люди гинуть у боях, так і не скориставшись обіцяними пільгами.

Російська влада вдається до таких методів через те, що на четвертому році повномасштабної війни кількість охочих воювати навіть за великі гроші суттєво скорочується.

Використання соціальної незахищеності сиріт стало новим інструментом для стимулювання підписання контрактів.