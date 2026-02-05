Росія компенсує втрати, вербуючи сиріт на війну проти України, - ЦПД

В РФ намагаються компенсувати значні втрати на фронті, заманюючи дітей-сиріт на війну проти України обіцянками позачергового отримання безкоштовного житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, згідно з російським законодавством, держава зобов'язана забезпечити сиріт квартирами після досягнення повноліття.
Проте на практиці черги на житло розтягуються на десятиліття, і реальних гарантій його отримання немає.
У державних органах РФ повнолітнім сиротам дедалі частіше заявляють, що єдиний спосіб отримати нерухомість у короткі терміни - це підписання контракту на участь у бойових діях.
Не маючи підтримки та власного даху над головою, вразлива молодь погоджується на ці умови.
За наявними даними, зафіксовані випадки, коли на фронт "заради квартири" вирушали цілі групи випускників дитячих будинків. У більшості таких випадків молоді люди гинуть у боях, так і не скориставшись обіцяними пільгами.
Російська влада вдається до таких методів через те, що на четвертому році повномасштабної війни кількість охочих воювати навіть за великі гроші суттєво скорочується.
Використання соціальної незахищеності сиріт стало новим інструментом для стимулювання підписання контрактів.
Нагадаємо, що Росія системно залучає іноземців до війни проти України, використовуючи фіктивні кадрові агентства та напівкримінальні канали трудової міграції.
За інформацією західних медіа, лише за минулий рік держава-агресор відправила на фронт щонайменше 18 тисяч громадян із 126 країн Азії, Африки та Латинської Америки.
За наявними даними, загинули вже близько 3,3 тисячі таких найманців, а середній час їхнього перебування на передовій не перевищує 72 години.
Зокрема, уряд Індії повідомив про щонайменше 200 випадків вербування індійських громадян російськими рекрутерами для участі у бойових діях в Україні. Повідомлялося, що 26 громадян Індії загинули, ще семеро вважаються зниклими безвісти.
Окремо Міністерство закордонних справ України зверталося до країн Африки із закликом вжити жорстких заходів, аби припинити російські схеми вербування, спрямовані на залучення африканської молоді до війни проти України.