Россия компенсирует потери, вербуя сирот на войну против Украины, - ЦПД

В РФ пытаются компенсировать значительные потери на фронте, заманивая детей-сирот на войну против Украины обещаниями внеочередного получения бесплатного жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным ЦПД, согласно российскому законодательству, государство обязано обеспечить сирот квартирами по достижении совершеннолетия.
Однако на практике очереди на жилье растягиваются на десятилетия, и реальных гарантий его получения нет.
В государственных органах РФ совершеннолетним сиротам все чаще заявляют, что единственный способ получить недвижимость в короткие сроки - это подписание контракта на участие в боевых действиях.
Не имея поддержки и собственной крыши над головой, уязвимая молодежь соглашается на эти условия.
По имеющимся данным, зафиксированы случаи, когда на фронт "ради квартиры" отправлялись целые группы выпускников детских домов. В большинстве таких случаев молодые люди погибают в боях, так и не воспользовавшись обещанными льготами.
Российские власти прибегают к таким методам из-за того, что на четвертом году полномасштабной войны количество желающих воевать даже за большие деньги существенно сокращается.
Использование социальной незащищенности сирот стало новым инструментом для стимулирования подписания контрактов.
Напомним, что Россия системно привлекает иностранцев к войне против Украины, используя фиктивные кадровые агентства и полукриминальные каналы трудовой миграции.
По информации западных медиа, только за прошлый год государство-агрессор отправило на фронт не менее 18 тысяч граждан из 126 стран Азии, Африки и Латинской Америки.
По имеющимся данным, погибли уже около 3,3 тысячи таких наемников, а среднее время их пребывания на передовой не превышает 72 часа.
В частности, правительство Индии сообщило о по меньшей мере 200 случаях вербовки индийских граждан российскими рекрутерами для участия в боевых действиях в Украине. Сообщалось, что 26 граждан Индии погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.
Отдельно Министерство иностранных дел Украины обращалось к странам Африки с призывом принять жесткие меры, чтобы прекратить российские схемы вербовки, направленные на привлечение африканской молодежи к войне против Украины.