UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія, Китай та Північна Корея зміцнюють співпрацю, - Білий дім

Ілюстративне фото: Росія, Китай та Північна Корея зміцнюють співпрацю
Автор: Владислав Прийменко

У Вашингтоні зазначають, що Росія, Китай та Північна Корея, які не погоджуються з існуючим світовим порядком, зміцнюють співпрацю між собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Білого дому.

"Ми бачимо зростаюче прагнення Росії та Китаю, а також певною мірою і Північної Кореї, збільшити та покращити свої зв'язки один з одним", - зазначив представник адміністрації США Джон Кірбі.

Кірбі вважає, що світ має бути влаштований за правилами, але є країни, які хочуть їх порушити.

"Ми досі вважаємо, що порядок, що ґрунтується на правилах, має значення, а також чинні певні країни, які хотіли б діяти всупереч цьому порядку", - зазначив Кірбі.

Раніше ми писали, що КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км . Україна засудила випробування, в Японії скликали засідання Ради національної безпеки.

Раніше стало відомо, що США та Південна Корея домовилися про стримування ядерної зброї КНДР.

Також ми писали, що США запровадили санкції проти осіб, причетних до виробництва Іраном безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News