Росія, Китай та КНДР не будуть ворогами США, - Трамп назвав умову

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай та КНДР не будуть ворогами Америки за "розумного президента".

"Заради справедливості треба сказати, що у нас є зовнішні вороги – Китай, Росія, Північна Корея. Але вони не будуть ворогами, якщо у вас є розумний президент. Якщо у вас розумний президент, вони не вороги", – сказав Трамп на виступі перед прихильниками в Чесапіку, штат Вірджинія.

Екс-президент США і нині кандидат висловив упевненість, що за його адміністрації Америка користувалася повагою інших країн і не мала жодних проблем. Трамп вважає, що найгірші вороги США перебувають не за межами, а всередині країни.