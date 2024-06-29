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Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, - Трамп назвал условие

Суббота 29 июня 2024 00:52
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Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, - Трамп назвал условие Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами Америки при "разумном президенте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Right Side Broadcasting Network.

"Справедливости ради надо сказать, что у нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Но они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не враги", - сказал Трамп на выступлении перед сторонниками в Чесапике, штат Вирджиния.

Экс-президент США и ныне кандидат выразил уверенность, что при его администрации Америка пользовалась уважением других стран и не имела никаких проблем. Трамп считает, что худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.

Напомним, что во время дебатов с действующим президентом Америки Джо Байденом Трамп заявил, что "мирное" предложение Путина по Украине неприемлемо для США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Байден признал, что плохо выступил на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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