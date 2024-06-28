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Умови Путіна щодо України неприйнятні, - Трамп

П'ятниця 28 червня 2024 05:05
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Умови Путіна щодо України неприйнятні, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Екс-президент США і нині знову кандидат на посаду голови Америки Дональд Трамп назвав неприйнятною для США "мирну" пропозицію Путіна щодо України.

Про це він сказав на дебатах із президентом США Джо Байденом, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільне новини".

"Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися", - сказав Трамп на запитання провідного дебатів про те, чи прийнятні для нього висунуті Володимиром Путіним умови після закінчення війни в Україні.

Водночас він не відповів конкретно, чи погодиться він, щоб Росія зберегла окуповані частини України, якщо це покладе край війні.

Трамп запевнив, що зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду.

"Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським", - заявив Трамп.

Також він сказав, що Путін не ввів би війська в Україну, якби Америкою керував політик, якого президент РФ поважав би.

"Що стосується Росії та України, якби у нас був справжній президент, президент, якого поважав Путін, то він би ніколи не вторгся в Україну", - заявив кандидат у президенти США.

Крім того, Трамп повторив свої попередні заяви про те, що Європа витрачає на підтримку України набагато менше, ніж США. Водночас, він не сказав, чи буде проти вступу України до НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із партнерами мають підготувати план завершення війни протягом місяців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розвідка США спрогнозувала масштабне протистояння між Ізраїлем та Хезболлою.

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