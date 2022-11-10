ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия бросила на войну в Украине около 500 сирийских боевиков, - СМИ

Новина українською →
Украина, Четверг 10 ноября 2022 12:06
Россия бросила на войну в Украине около 500 сирийских боевиков, - СМИ Фото: Россия бросает на войну против Украины сирийских боевиков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вербует сирийских боевиков, чтобы отправить на войну против Украины. По предварительным данным, около 500 из них уже находятся на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Middle East Eye, специализирующееся на Ближнем Востоке и Северной Африке.

По данным издания, вербовкой занимались российские спецназовцы и боевики ЧВК "Вагнера". Представитель сирийского правительства отметил, что около тысячи сирийских наемников уже находятся в России на учениях. Однако только половина из них отправилась в Украину.

Источники в региональной разведке сообщили, что боевики набраны из правительственных сирийских подразделений, которых Россия ранее поддерживала и учила для борьбы с оппозиционерами и террористами. Среди них бойцы 25-й дивизии сил специального назначения, известной как "Силы тигра", "Пятый корпус" и "Лева аль-Кудс". Эти подразделения в основном состоят из палестинских сирийцев.

При этом собеседники отмечают, что Россия не отправляет сирийских наемников на передовую. Причины этого - языковой барьер и проблемы с координацией.

"Они не смогут нормально общаться с другими российскими полками на открытом поле боя и, например, российская артиллерия может поразить их", - сказал собеседник.

По информации СМИ, сирийцы воюют под руководством военного подрядчика "Щит", ЧВК "Вагнера" и группировки "Русич", которая имеет неонацистскую репутацию.

В Сирии сообщают, что среди наемников есть потери. Сирийская обсерватория прав человека в Лондоне заявляет, что с сентября в Украине погибли девять бойцов. Однако в сирийском правительстве отмечают, что якобы в результате украинских бомбардировок погибли не менее 50 человек.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия перебрасывает на войну в Украине войска из Сибири и Сирии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Сирии Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа