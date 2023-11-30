UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія кинула на херсонський фронт нову дивізію ПДВ, - британська розвідка

Фото: Росія кинула на фронт нову дивізію ПДВ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Повітряно-десантні війська Росії (ПДВ) розпочали розгортання в Україні нещодавно сформованої 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (104 дшд). Дивізія, ймовірно, розташовуватиметься у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у серпні 2023 року військовий міністр Росії Сергій Шойгу оголосив про плани відтворити 104 дивізію, яка в 1998 році була скорочена до дрібнішого формування - бригади.

За даними британської розвідки, до її підпорядкування, ймовірно, входять 337 полк, додатковий маневрений полк і 52 полк і артилерійська бригада. З приходом 104-ї ГАД кількість дивізій у бойовому порядку ВДВ збільшиться до п'яти.

"Дивізія, швидше за все, буде погано навчена і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ВДВ", - йдеться у повідомленні.

При цьому бригада піддасться пильній увазі з боку російського генерала, який відповідає за Херсон, генерал-полковника Михайла Теплинського, який є командувачем ВДВ, зазначають у Міноборони Британії.

Використання десантників на фронті

У вересні британська розвідка повідомляла, що Росія посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ПДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Десантників використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил.

За даними британської розвідки, призначення нового командувача російських військ на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського свідчить про посилення тиску на угруповання на півдні з боку ЗСУ. Бойові дії у цьому районі посилилися, оскільки ЗСУ проводять дії для встановлення контролю за східним берегом річки.

104-та гвардійська десантно-штурмова дивізія (104 дшд) - з 1944 по 1998 р.р. тактичне з'єднання ВДВ СРСР та ВДВ Росії. 2023 року дивізія відновлена на базі 31-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВДВ