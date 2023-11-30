RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия бросила на херсонский фронт новую дивизию ВДВ, - британская разведка

Фото: Россия бросила на фронт новую дивизию ВДВ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Воздушно-десантные войска России (ВДВ) начали развертывание в Украине недавно сформированной 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (104 дшд). Дивизия, вероятно, будет располагаться в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в августе 2023 года военный министр России Сергей Шойгу объявил о планах воссоздать 104-ю дивизию, которая в 1998 году была сокращена до более мелкого формирования - бригады.

По данным британской разведки, в ее подчинение, вероятно, входят 337-й полк, дополнительный маневренный полк и 52-й полк и артиллерийская бригада. С приходом 104-й ГАД количество дивизий в боевом порядке ВДВ увеличится до пяти.

"Дивизия, скорее всего, будет плохо обучена и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДВ", - говорится в сообщении.

При этом бригада подвергнется пристальному вниманию со стороны российского генерала, отвечающего за Херсон, генерал-полковника Михаила Теплинского, который является командующим ВДВ, отмечают в Минобороны Британии.

Использование десантников на фронте

В сентябре британская разведка сообщала, что Россия усилила находящуюся в тяжелом положении 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области. Десантников используют в качестве линейной пехоты для пополнения измотанных сухопутных сил.

По данным британской разведки, назначение нового командующего российскими войсками на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского свидетельствует об усилении давления на группировку на юге со стороны ВСУ. Боевые действия в этом районе усилились, поскольку ВСУ проводят действия для установления контроля над восточным берегом реки.

104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (104 дшд) - с 1944 по 1998 гг. тактическое соединение ВДВ СССР и ВДВ России. В 2023 году дивизия восстановлена на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВДВ