Росія в кінцевому рахунку відповідальна за інцидент у Польщі, - Блінкен

Росія є стороною, яка в кінцевому рахунку відповідальна за інцидент у Польщі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами глави Держдепу, він знову провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою щодо розслідування падіння ракети в Польщі.

"Яким би не був його (розслідування - ред.) остаточний висновок, ми вже знаємо сторону, яка несе кінцеву відповідальність за цей трагічний інцидент - це Росія", - наголосив він.