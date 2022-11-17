Росія в кінцевому рахунку відповідальна за інцидент у Польщі, - Блінкен

Росія є стороною, яка в кінцевому рахунку відповідальна за інцидент у Польщі.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
За словами глави Держдепу, він знову провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою щодо розслідування падіння ракети в Польщі.
"Яким би не був його (розслідування - ред.) остаточний висновок, ми вже знаємо сторону, яка несе кінцеву відповідальність за цей трагічний інцидент - це Росія", - наголосив він.
Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, польські ЗМІ писали, що Росія завдала ракетного удару по селу Пшеводув.
Згодом президент Польщі Анджей Дуда припустив, що на територію його країни могла впасти ракета, яку випустили українські сили ППО для захисту від російських атак.
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