Россия в конечном счете ответственна за инцидент в Польше, - Блинкен

Россия является стороной, которая в конечном счете ответственна за инцидент в Польше.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам главы Госдепа, он снова провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о расследовании падения ракеты в Польше.
"Каким бы ни было его (расследования - ред.) окончательное заключение, мы уже знаем сторону, несущую конечную ответственность за этот трагический инцидент - это Россия", - подчеркнул он.
Напомним, во вторник, 15 ноября, польские СМИ писали, что Россия нанесла ракетний удар по селу Пшеводув.
Позже президент Польши Анджей Дуда допустил, что на территорию его страны могла упасть ракета, которую выпустили украинские силы ПВО для защиты от российских атак.
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