Россия в конечном счете ответственна за инцидент в Польше, - Блинкен

Россия является стороной, которая в конечном счете ответственна за инцидент в Польше.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепа, он снова провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о расследовании падения ракеты в Польше.

"Каким бы ни было его (расследования - ред.) окончательное заключение, мы уже знаем сторону, несущую конечную ответственность за этот трагический инцидент - это Россия", - подчеркнул он.