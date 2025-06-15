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"Добровольці" за пляшку. Як у Росії вербують маргіналів на війну (фото, відео)

Саранськ, Мордовія, Неділя 15 червня 2025 18:00
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"Добровольці" за пляшку. Як у Росії вербують маргіналів на війну (фото, відео) Фото: росіяни вже набирають "гарматне м'ясо" з декласованих елементів (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

У російському Саранську (Мордовія) розгорнули кампанію з вербування безхатьків, людей із залежностями, а також пенсіонерів на війну проти України. Таким чином росіяни хочуть заткнути дірки після катастрофічних втрат на фронті.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Що відомо про мобілізацію маргіналів у РФ

Протягом 10-14 червня співробітники поліції та військкоматів здійснювали рейди по так званих "наливайках", гуртожитках, покинутих будівлях і місцях скупчення декласованих елементів ("притонах").

Людям, які проявляють бодай мінімальний інтерес, одразу пропонують підписати контракт на службу в армії.

За інформацією українських спецслужб, потенційних мобілізованих намагаються "підготувати" шляхом психологічного тиску та обіцянок: нове екіпірування, висока зарплатня, пільги, "повага від жінок", забезпечення алкоголем та тютюновими виробами.

Контракт "під градусом"

У деяких випадках фіксується надання спиртного, цигарок та інших "плюшок" безпосередньо перед підписанням документів.

Після цього таких "добровольців" відправляють до навчального центру на кілька днів, звідки - практично без підготовки - на фронт.

Живий щит для виявлення українських позицій

Таких мобілізованих росіяни використовують як "одноразову піхоту": пускають у бік позицій ЗСУ, аби спровокувати вогонь і виявити розташування українських військових для подальшого обстрілу.

Усе це відбувається на тлі регулярних публічних заяв російського керівництва про нібито масову кількість "добровольців" - мовляв, щомісяця на службу приходить 50-60 тисяч осіб.

Натомість на практиці Кремль вдається до примусових і маніпулятивних методів мобілізації найбільш соціально вразливих верств населення.

Подібна практика може бути масштабована й на інші регіони Росії, з огляду на гостру нестачу особового складу внаслідок великих втрат РФ на фронті.

Нагадаємо, раніше вийшов матеріал The Telegraph про те, як Кремль заманює африканців фейковими вакансіями на війну проти України. Зокрема росіяни обіцяють добре оплачувану роботу, наприклад, на заводі з виробництва шампунів, а потім примушують підписати контракт з армією.

За даними російських ЗМІ, за 2024 рік окупантам вдалося завербувати до своєї армії понад 400 тисяч осіб.

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