"Добровольці" за пляшку. Як у Росії вербують маргіналів на війну (фото, відео)

У російському Саранську (Мордовія) розгорнули кампанію з вербування безхатьків, людей із залежностями, а також пенсіонерів на війну проти України. Таким чином росіяни хочуть заткнути дірки після катастрофічних втрат на фронті.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Що відомо про мобілізацію маргіналів у РФ

Протягом 10-14 червня співробітники поліції та військкоматів здійснювали рейди по так званих "наливайках", гуртожитках, покинутих будівлях і місцях скупчення декласованих елементів ("притонах").

Людям, які проявляють бодай мінімальний інтерес, одразу пропонують підписати контракт на службу в армії.

За інформацією українських спецслужб, потенційних мобілізованих намагаються "підготувати" шляхом психологічного тиску та обіцянок: нове екіпірування, висока зарплатня, пільги, "повага від жінок", забезпечення алкоголем та тютюновими виробами.

Контракт "під градусом"

У деяких випадках фіксується надання спиртного, цигарок та інших "плюшок" безпосередньо перед підписанням документів.

Після цього таких "добровольців" відправляють до навчального центру на кілька днів, звідки - практично без підготовки - на фронт.

Живий щит для виявлення українських позицій

Таких мобілізованих росіяни використовують як "одноразову піхоту": пускають у бік позицій ЗСУ, аби спровокувати вогонь і виявити розташування українських військових для подальшого обстрілу.

Усе це відбувається на тлі регулярних публічних заяв російського керівництва про нібито масову кількість "добровольців" - мовляв, щомісяця на службу приходить 50-60 тисяч осіб.

Натомість на практиці Кремль вдається до примусових і маніпулятивних методів мобілізації найбільш соціально вразливих верств населення.

Подібна практика може бути масштабована й на інші регіони Росії, з огляду на гостру нестачу особового складу внаслідок великих втрат РФ на фронті.