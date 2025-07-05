Россия бросает штурмовые группы на Сумщине, но несет большие потери, - ГПСУ

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Впрочем, эта стратегия не приносит результатов - противник ежедневно теряет десятки убитых и раненых.

По словам Демченко, РФ сосредоточила усилия на небольшом участке государственной границы - в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области.

Именно там оккупанты активно используют тактику малых штурмовых групп, пытаясь прорваться вглубь украинской территории.

"Враг применяет тактику малых штурмовых групп, но эта тактика за последнее время не дает противнику достичь тех результатов, которые бы он ожидал, зайти максимально глубоко на территорию нашей страны, захватить приграничье нашего государства", - отметил Демченко.

Потери противника

Украинские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины ежедневно наносят врагу точные огневые удары.

По словам спикера, только в пределах полос обороны ГПСУ потери противника исчисляются десятками:

"Ежедневно это десятки убитыми, десятки ранеными. Это только результат в полосах обороны ГПСУ, которые также здесь находятся вместе с подразделениями ВСУ", - сказал он.

Сумщина остается одним из самых уязвимых участков украинской границы.

Общая протяженность линии разграничения с РФ в пределах области составляет около 550 км. Это позволяет противнику постоянно осуществлять попытки прорывов и тестировать оборону ВСУ малыми подразделениями.