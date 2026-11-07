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Росія ізолювала співробітника ОБСЄ та планує перевести його до Сибіру, - Сибіга

17:45 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com/zelenskyy.official)

Україна глибоко стурбована планами Росії перевести до Сибіру співробітника ОБСЄ Вадима Голду, якого незаконно утримують в ізоляції з 15 жовтня.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України та соцмережі посадовця.

За словами міністра, це є черговим кричущим нехтуванням з боку РФ її зобов'язаннями за Женевськими конвенціями.

Українці на тимчасово окупованих територіях позбавлені базових прав і повністю залежать від волі окупантів.

Глава МЗС наголосив, що Київ вимагає від Москви надати достовірну й перевірену інформацію про місцеперебування та умови утримання всіх трьох незаконно затриманих співробітників ОБСЄ.

Також Україна вимагає забезпечити до них негайний і безперешкодний доступ.

"Ми закликаємо спільноту ОБСЄ посилити тиск на Росію задля забезпечення негайного звільнення Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голди", - наголосив Андрій Сибіга.

Росіяни незаконно затримали трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України - Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голду.

У вересні 2022 року так званий "суд" псевдореспубліки "ЛНР" засудив Дмитра Шабанова та Максима Петрова до 13 років ув'язнення за нібито "державну зраду".

Пізніше, у серпні 2024 року, окупаційний "суд" у Донецьку засудив Вадима Голду до 14 років позбавлення волі, звинувативши його у "шпигунстві".

МЗС України та міжнародна спільнота неодноразово засуджували ці судилища та вимагали негайного звільнення всіх затриманих представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що раніше до спостережної місії ОБСЄ за виборами в Угорщині потрапила росіянка Дар'я Боярська - експерекладачка російського диктатора Володимира Путіна, яка перебуває під санкціями та пов'язана з Кремлем.

Через це угорські правозахисники закликали організацію негайно змінити склад делегації. Втім, у самій ОБСЄ заявили, що подібні занепокоєння є "безпідставними".

Водночас у грудні 2025 року глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що можливість розгортання місії ОБСЄ з моніторингу припинення вогню в Україні напряму залежить від безпекової ситуації.

За її словами, присутність спостерігачів стане реальною лише тоді, коли будуть повністю забезпечені належні безпекові умови для працівників.

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ОБСЄМЗС УкраїниРосійська ФедераціяУкраїнаАндрій Сибіга