Росія ізолювала співробітника ОБСЄ та планує перевести його до Сибіру, - Сибіга

За словами міністра, це є черговим кричущим нехтуванням з боку РФ її зобов'язаннями за Женевськими конвенціями.

Українці на тимчасово окупованих територіях позбавлені базових прав і повністю залежать від волі окупантів.

Глава МЗС наголосив, що Київ вимагає від Москви надати достовірну й перевірену інформацію про місцеперебування та умови утримання всіх трьох незаконно затриманих співробітників ОБСЄ.

Також Україна вимагає забезпечити до них негайний і безперешкодний доступ.

"Ми закликаємо спільноту ОБСЄ посилити тиск на Росію задля забезпечення негайного звільнення Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голди", - наголосив Андрій Сибіга.

Росіяни незаконно затримали трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України - Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голду.

У вересні 2022 року так званий "суд" псевдореспубліки "ЛНР" засудив Дмитра Шабанова та Максима Петрова до 13 років ув'язнення за нібито "державну зраду".

Пізніше, у серпні 2024 року, окупаційний "суд" у Донецьку засудив Вадима Голду до 14 років позбавлення волі, звинувативши його у "шпигунстві".

МЗС України та міжнародна спільнота неодноразово засуджували ці судилища та вимагали негайного звільнення всіх затриманих представників ОБСЄ.