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Россия изолировала сотрудника ОБСЕ и планирует перевести его в Сибирь, - Сибига

17:45 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com/zelenskyy.official)

Украина глубоко обеспокоена планами России перевести в Сибирь сотрудника ОБСЕ Вадима Голда, незаконно удерживаемого в изоляции с 15 октября.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины и соцсети должностного лица.

По словам министра, это является очередным вопиющим пренебрежением со стороны РФ ее обязательствами по Женевским конвенциям.

Украинцы на временно оккупированных территориях лишены базовых прав и полностью зависят от воли оккупантов.

Глава МИД подчеркнул, что Киев требует от Москвы предоставить достоверную и проверенную информацию о местонахождении и условиях содержания всех трех незаконно задержанных сотрудников ОБСЕ.

Также Украина требует обеспечить им немедленный и беспрепятственный доступ.

"Мы призываем сообщество ОБСЕ усилить давление на Россию для обеспечения немедленного увольнения Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голды", - подчеркнул Андрей Сибига.

Россияне незаконно задержали трех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины - Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голду.

В сентябре 2022 года так называемый "суд" псевдореспублики "ЛНР" приговорил Дмитрия Шабанова и Максима Петрова к 13 годам заключения за якобы "государственное предательство".

Позже, в августе 2024 года, оккупационный "суд" в Донецке приговорил Вадима Голду к 14 годам лишения свободы, обвинив его в "шпионаже".

МИД Украины и международное сообщество неоднократно осуждали эти судилища и требовали немедленного увольнения всех задержанных представителей ОБСЕ.

Напомним, что ранее в наблюдательную миссию ОБСЕ по выборам в Венгрии попала находящаяся под санкциями россиянка Дарья Боярская - экспереводчица российского диктатора Владимира Путина, связанная с Кремлем.

Поэтому венгерские правозащитники призвали организацию немедленно изменить состав делегации. Впрочем, в самой ОБСЕ заявили, что подобные беспокойства "безосновательны".

В декабре 2025 года глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что возможность развертывания миссии ОБСЕ по мониторингу прекращения огня в Украине напрямую зависит от ситуации в сфере безопасности.

По ее словам, присутствие наблюдателей станет реальным только тогда, когда будут полностью обеспечены надлежащие условия безопасности для работников.

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