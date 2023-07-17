Росія і Китай проведуть спільні військові навчання у Японському морі

Китай та Росія проведуть спільні військові навчання під кодовою назвою "Північ/Взаємодія-2023". Вони пройдуть у Японському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міноборони КНР зазначають, що китайська військово-морська флотилія, яка складається з п'яти військових кораблів і чотирьох корабельних вертольотів покинула східний порт "Циндао", щоб приєднатися до російських військово-морських і повітряних сил у Японському морі для спільних навчань, які спрямовані на "захист безпеки стратегічних водних шляхів".
Зазначається, що вперше участь в навчаннях братимуть відразу два російські військові кораблі "Громкий" і "Совершенний". Варто зазначити, що напередодні начальник Об'єднаного управління штабів Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі провів відеодзвінок із начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Тоді сторони підтвердили зобов’язання зміцнювати військові зв’язки.
Нещодавно у Японському морі Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони. Вони були зосереджені на відпрацюванні процедур виявлення та відстеження змодельованої комп'ютером балістичної ракети, а також обміну відповідною інформацією.
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