Росія і Китай проведуть спільні військові навчання у Японському морі

У Міноборони КНР зазначають, що китайська військово-морська флотилія, яка складається з п'яти військових кораблів і чотирьох корабельних вертольотів покинула східний порт "Циндао", щоб приєднатися до російських військово-морських і повітряних сил у Японському морі для спільних навчань, які спрямовані на "захист безпеки стратегічних водних шляхів".

Зазначається, що вперше участь в навчаннях братимуть відразу два російські військові кораблі "Громкий" і "Совершенний". Варто зазначити, що напередодні начальник Об'єднаного управління штабів Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі провів відеодзвінок із начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Тоді сторони підтвердили зобов’язання зміцнювати військові зв’язки.

Військові навчання США та союзників у Японському морі

Нещодавно у Японському морі Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони. Вони були зосереджені на відпрацюванні процедур виявлення та відстеження змодельованої комп'ютером балістичної ракети, а також обміну відповідною інформацією.