Россия и Китай проведут совместные военные учения в Японском море

В Минобороны КНР отмечают, что китайская военно-морская флотилия, состоящая из пяти военных кораблей и четырех корабельных вертолетов покинула восточный порт "Циндао", чтобы присоединиться к российским военно-морским и воздушным силам в Японском море для совместных учений, направленных на "защиту безопасности стратегических водных путей".

Отмечается, что впервые участие в учениях будут принимать сразу два российских военных корабля "Громкий" и "Совершенный". Следует отметить, что накануне начальник Объединенного управления штабов Центральной военной комиссии Китая Лю Чжэнли провел видеозвонок с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Тогда стороны подтвердили обязательство укреплять военные связи.

Военные учения США и союзников в Японском море

Недавно в Японском море Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне. Они были сосредоточены на отработке процедур обнаружения и отслеживания смоделированной компьютером баллистической ракеты, а также обмене соответствующей информацией.