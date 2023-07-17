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Росія і Китай проведуть спільні військові навчання у Японському морі

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Понеділок 17 липня 2023 01:55
Росія і Китай проведуть спільні військові навчання у Японському морі Фото: Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Китай та Росія проведуть спільні військові навчання під кодовою назвою "Північ/Взаємодія-2023". Вони пройдуть у Японському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міноборони КНР зазначають, що китайська військово-морська флотилія, яка складається з п'яти військових кораблів і чотирьох корабельних вертольотів покинула східний порт "Циндао", щоб приєднатися до російських військово-морських і повітряних сил у Японському морі для спільних навчань, які спрямовані на "захист безпеки стратегічних водних шляхів".

Зазначається, що вперше участь в навчаннях братимуть відразу два російські військові кораблі "Громкий" і "Совершенний". Варто зазначити, що напередодні начальник Об'єднаного управління штабів Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі провів відеодзвінок із начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Тоді сторони підтвердили зобов’язання зміцнювати військові зв’язки.

Військові навчання США та союзників у Японському морі

Нещодавно у Японському морі Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони. Вони були зосереджені на відпрацюванні процедур виявлення та відстеження змодельованої комп'ютером балістичної ракети, а також обміну відповідною інформацією.

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