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Россия и Китай проведут совместные военные учения в Японском море

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Понедельник 17 июля 2023 01:55
Россия и Китай проведут совместные военные учения в Японском море Фото: Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Китай и Россия проведут совместные военные учения под кодовым названием "Север/Взаимодействие-2023". Они пройдут в Японском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Минобороны КНР отмечают, что китайская военно-морская флотилия, состоящая из пяти военных кораблей и четырех корабельных вертолетов покинула восточный порт "Циндао", чтобы присоединиться к российским военно-морским и воздушным силам в Японском море для совместных учений, направленных на "защиту безопасности стратегических водных путей".

Отмечается, что впервые участие в учениях будут принимать сразу два российских военных корабля "Громкий" и "Совершенный". Следует отметить, что накануне начальник Объединенного управления штабов Центральной военной комиссии Китая Лю Чжэнли провел видеозвонок с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Тогда стороны подтвердили обязательство укреплять военные связи.

Военные учения США и союзников в Японском море

Недавно в Японском море Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне. Они были сосредоточены на отработке процедур обнаружения и отслеживания смоделированной компьютером баллистической ракеты, а также обмене соответствующей информацией.

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