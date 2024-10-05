Росія ховає техніку та військових у Маріуполі у "безпечні місця", - партизани

"Агенти зафіксували, що ЗС РФ почали активно переміщати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки", - йдеться в повідомленні.

На думку партизанів, через загрозу далекобійних ракет ЗСУ, командири ЗС РФ серйозно турбуються за безпеку військ і, окрім як міняти позиції, не мають інших рішень.

"Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для прийняття подальших рішень", - додали в "АТЕШ".