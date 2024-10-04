Росіяни облаштували нову базу з великим складом снарядів в районі Маріуполя

Окупанти облаштували нову базу з великим складом снарядів у районі Маріуполя. Вона розташована поблизу житлового кварталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Аби не вдаватись в дрібні деталі та не розголошувати зайве - база знаходиться по Таганрогському шосе. До житлового кварталу менш за 100 метрів. Живий щит ніхто не скасував", - зазначив Андрющенко.

За його словами, після вибухів в Мелекіному та Глибокому, росіяни були змушені звести все в одне місце.

"Фіксуємо чергову ремонтну базу росіян з великим складом БК та транзитною стоянкою", - розповів він.

Вибухи в Маріуполі

Рано вранці 11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи. Були "прильоти" по складу і базуванню окупантів.

Зокрема, у Мелекіному фіксувались удари по складу окупантів неподалік АЗС та колишнього магазину "Скорпіон".

Крім того, в окупованому Маріуполі пролунав вибух і 4 жовтня. Синхронно з Маріуполем гучно було в Бердянську та вздовж всього узбережжя.

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