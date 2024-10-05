Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места", - партизаны

"Агенты зафиксировали, что ВС РФ начали активно перемещать технику и личный состав на более безопасные участки", - говорится в сообщении.

По мнению партизан, из-за угрозы дальнобойных ракет ВСУ, командиры ВС РФ серьезно беспокоятся за безопасность войск и, кроме как менять позиции, не имеют других решений.

"Мы продолжаем отслеживать маршруты передвижения и вскрывать места дислокации оккупационных войск, а вся информация оперативно передается Силам обороны для принятия дальнейших решений", - добавили в "АТЕШ".