RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места", - партизаны

Фото: Россия прячет технику и военных в Мариуполе в "безопасные места" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты перемещают военную технику безопасные места в Мариуполе. То же касается и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты зафиксировали, что ВС РФ начали активно перемещать технику и личный состав на более безопасные участки", - говорится в сообщении.

По мнению партизан, из-за угрозы дальнобойных ракет ВСУ, командиры ВС РФ серьезно беспокоятся за безопасность войск и, кроме как менять позиции, не имеют других решений.

"Мы продолжаем отслеживать маршруты передвижения и вскрывать места дислокации оккупационных войск, а вся информация оперативно передается Силам обороны для принятия дальнейших решений", - добавили в "АТЕШ".

 

 

Ситуация в районе Мариуполя

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения РФ в Украину. Чтобы оккупировать Мариуполь, россияне использовали тактику голода и тактику ковровых бомбардировок.

Отметим, в оккупированном Мариуполе раздался взрыв 4 октября. Синхронно с Мариуполем было громко в Бердянске и вдоль всего побережья.

Кроме того, захватчики обустроили новую базу с большим складом снарядов в районе Мариуполя. Она была создана после взрывов в Мариуполе и районе 11 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в Украине