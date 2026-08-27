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Росія хоче заморити світ голодом, - глава МЗС Латвії

13:29 27.08.2026 Чт
2 хв
Через дії Москви вже страждають сотні мільйонів людей
aimg Юлія Капітонова
Росія хоче заморити світ голодом, - глава МЗС Латвії Фото: Байба Браже, глава МЗС Латвії (Getty Images)
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Атаки Росії на Україну можуть спровокувати глобальний голод - саме цього і добивається Кремль.

З таким попередженням виступила глава МЗС Латвії Байба Браже, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

Очільниця латвійської дипломатії відреагувала на допис українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

У ньому він розповів про наслідки російської атаки по Україні в ніч проти 27 серпня.

За її словами, Москва своїми ударами по зерновій інфраструктурі, портах і морських маршрутах створює загрозу для продовольчої безпеки у світі.

"Росія хоче заморити світ голодом. Атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи завдають шкоди приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі, зокрема в деяких із найбільш вразливих країн", - попередила Браже.

Що важливо розуміти, напередодні Сибіга закликав союзників Києва підготувати додаткові пакети допомоги Україні напередодні зими.

Окрім того, дипломат нагадав про необхідність термінових рішень для мінімізації наслідків російських ударів по українському експорту зерна.

"Ми закликаємо до негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України: додаткові маршрути, квоти, обладнання для зберігання зерна та спільні зусилля для забезпечення свободи судноплавства вздовж наших морських шляхів", - написав Сибіга.

До речі, раніше ми розповідали, чому біля Сулінського каналу на Дунаї утворилася черга з десятків суден, що прямують до українських портів.

Окрім того, стало відомо, що морська блокада РФ може зірвати посівну наступного року.

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