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Россия хочет уморить мир голодом, - глава МИД Латвии

13:29 27.08.2026 Чт
2 мин
Из-за действий Москвы уже страдают сотни миллионов людей
aimg Юлия Капитонова
Россия хочет уморить мир голодом, - глава МИД Латвии Фото: Байба Браже, глава МИД Латвии (Getty Images)
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Атаки России на Украину могут спровоцировать глобальный голод - именно этого и добивается Кремль.

С таким предупреждением выступила глава МИД Латвии Байба Браже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.

Глава латвийской дипломатии отреагировала на сообщение украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В нем он рассказал о последствиях российской атаки по Украине в ночь на 27 августа.

По ее словам, Москва своими ударами по зерновой инфраструктуре, портам и морским маршрутам создает угрозу продовольственной безопасности в мире.

"Россия хочет уморить мир голодом. Атаки на зерновую инфраструктуру, порты и морские пути наносят ущерб примерно 400 миллионам людей во всем мире, в том числе в некоторых из самых уязвимых стран", - предупредила Браже.

Что важно понимать, накануне Сибига призвал союзников Киева подготовить дополнительные пакеты помощи Украине в преддверии зимы.

Кроме того, дипломат напомнил о необходимости срочных решений для минимизации последствий российских ударов по украинскому экспорту зерна.

"Мы призываем к немедленным действиям для преодоления последствий российских атак на экспорт зерна из Украины: дополнительные маршруты, квоты, оборудование для хранения зерна и совместные усилия по обеспечению свободы судоходства вдоль наших морских путей", - написал Сибига.

Кстати, раньше мы рассказывали, почему вблизи Сулинского канала на Дунае образовалась очередь из десятков судов, направляющихся в украинские порты.

Кроме того, стало известно, что морская блокада РФ может сорвать посевную в следующем году.

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