Українські порти паралізували затори, біля Суліни застрягли десятки суден, - Reuters

Біля Сулінського каналу на Дунаї утворилася черга з десятків суден, що прямують до українських портів, через обмежену пропускну здатність маршруту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За оцінками трейдерів та аналітиків, біля Сулінського каналу нині очікують проходу до 70 суден. Вони прямують до українських портів на Дунаї, щоб завантажити зерно для подальшого експорту.

Затримки виникли через одразу кілька факторів. Серед них - нестача лоцманів, обмежена пропускна здатність каналу та пріоритет інших вантажів, зокрема палива.

Чому виникла черга суден

Після того як російські атаки фактично заблокували українські чорноморські порти, через які проходило 90% експорту зерна країни, деякі вантажі були перенаправлені через річкові порти на Дунаї.

Однак можливості дунайського маршруту значно менші. Через це зернові вантажі змушені конкурувати за доступ до портової інфраструктури з іншими видами вантажів.

Додатковою проблемою залишаються повітряні тривоги. Через загрозу російських атак роботу українських портів доводиться тимчасово зупиняти, що ще більше впливає на графік перевезень.

За даними консалтингової компанії ASAP Agri, станом на 25 серпня понад 50 суден очікували проходу через Сулінський канал. При цьому до українських портів щодня прямувало лише від п'яти до семи суден.

Кожен день затримки, за оцінкою компанії, може обходитися перевізникам до 8 тисяч доларів. Це збільшує витрати на транспортування та без того високі фрахтові ставки.

Ситуація може погіршитися

У ASAP Agri попередили, що ситуація може ускладнитися у разі погіршення погодних умов найближчими днями.

Операційна менеджерка компанії "Avalon Shipping" Катерина Кононенко заявила, що через негоду Сулінський канал, за прогнозами, можуть закрити приблизно на два дні.

За її словами, на підході до Суліни перебувають близько 70 суден. Водночас пропускна здатність каналу для суден, які прямують саме до українських портів, зараз становить лише два-три судна на день.