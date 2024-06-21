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Росія хоче залишити українців без світла і тепла взимку: США про прискорення постачання засобів ППО

Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Держдепі США пояснили посилення постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони інтенсифікацією обстрілів з боку РФ української енергетичної інфраструктури. Мета російських терористів - залишити українців без світла і тепла взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу Метью Міллера, яку цитує Укрінформ.

"Ми спілкувалися з українським урядом про те, що їм потрібно. Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати (українців – ред.) від світла та опалення, коли настане зима", - сказав Міллер.

За його словами, Вашингтон розуміє необхідність посилення української системи ППО, тож домовився із союзниками й партнерами щодо способів забезпечити такі потреби.

"Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані",- пояснив представник Держдепу.

Нагадаємо, в ніч на 20 червня російські терористи вдались до сьомого з 22 березня масованого удару дронами і ракетами по енергооб’єктах України. Головною ціллю для ворога були електростанції. Внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій компанії ДТЕК.

США 20 червня прийняли рішення щодо зміни пріоритетів найближчих продажів ракет Patriot і NASAMS іншим країнам на користь України. У Білому домі назвали це "важким, але необхідним рішенням".

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