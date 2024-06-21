Россия хочет оставить украинцев без света и тепла зимой: США об ускорении поставок средств ПВО

"Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать (украинцев – ред.) от света и отопления, когда наступит зима", - сказал Миллер.

По его словам, Вашингтон понимает необходимость усиления украинской системы ПВО и договорился с союзниками и партнерами о способах обеспечить такие потребности.

"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы уже предоставленных систем", - пояснил представитель Госдепа.